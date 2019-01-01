Владелец «Тараса Бульбы» получил два года колонии
Басманный суд Москвы приговорил к двум годам колонии основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана. Как отмечает РИА Новости, он получил этот срок по делу об уходе от уплаты налогов.
Источник подчёркивает, что предпринимателю предъявили обвинение в восьми эпизодах преступлений по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Белойван признал вину, обеспечив рассмотрение дела в особом порядке. По версии следствия, реальные сведения о доходах Юрий Белойван не отражал в налоговой отчетности с января 2011 по март 2014 года.
Добавим, защита Белойвана заявила, что намерена обжаловать приговор.
Ранее создатель сети ресторанов украинской кухни «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван признался в пресс-центре НСН, что приехал на собственную конференцию на общественном транспорте. Причиной тому — арест всего имущество в ходе дела о неуплате налогов за 2011 – 2014 годы.
«У меня всё арестовано: все счета, всё имущество. У меня жена ушла, не выдержала. Четверо детей, её можно тоже понять. Я не могу платить алименты. Я на метро сюда приехал, реально. Все машины арестованы. Вот такая ситуация», — описал ситуацию Белойван.
Напомним, ранее он и его адвокат рассказали НСН, какое будущее может ожидать сеть ресторанов после закрытия уголовного дела.
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