Владелец кафе с шаурмой «от Сталина» оштрафован судом
Владелец московской шаурмичной Stalin Doner Станислав Вольтман оштрафован судом за отказ от повиновения распоряжению полицейского. Об этом сообщает РИА Новости.
Сумма штрафа составила 1 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что сотрудникам полиции пришлось силой задержать Вольтмана после его отказа добровольно проследовать в участок.
Заведение Stalin Dobner было закрыто после резкой общественной реакции на его дизайн и тематику. Работники кафе были одеты в форму сотрудников НКВД, на стенах заведения были развешаны портреты Сталины с тематическими надписями. Бизнесмен объяснил стиль заведения увлечением с детства сталинским периодом.
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