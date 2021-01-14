Владелец кафе с шаурмой «от Сталина» оштрафован судом

Владелец московской шаурмичной Stalin Doner Станислав Вольтман оштрафован судом за отказ от повиновения распоряжению полицейского. Об этом сообщает РИА Новости.

Сумма штрафа составила 1 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудникам полиции пришлось силой задержать Вольтмана после его отказа добровольно проследовать в участок.

Заведение Stalin Dobner было закрыто после резкой общественной реакции на его дизайн и тематику. Работники кафе были одеты в форму сотрудников НКВД, на стенах заведения были развешаны портреты Сталины с тематическими надписями. Бизнесмен объяснил стиль заведения увлечением с детства сталинским периодом.





