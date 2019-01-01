Общество

«ВКонтакте» позволила продавать страницы и сообщества

13 июня17:48

Администрация социальной сети «ВКонтакте» приняла решение снять запрет на продажу сообществ и публичных страниц. Как сообщает «ФедералПресс», об этом объявлено на странице, посвященной администраторам групп. В обосновании такого шага отмечается, что сообщества становятся не только местом, где собираются единомышленники, но и настоящим активом для бизнеса.

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До этого владельцы страниц не имели права совершать подобные сделки. Одновременно соцсеть заранее сняла с себя любую ответственность за возможные накладки и мошенничество при продаже страниц и сообществ.

Пользователям рекомендовали при заключении сделок пользоваться услугами юристов, подписывать договоры, а также отслеживать привязку сообщества к юридическому лицу.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:ВконтактеСоцсетиПродажа