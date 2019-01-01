«ВКонтакте» позволила продавать страницы и сообщества

До этого владельцы страниц не имели права совершать подобные сделки. Одновременно соцсеть заранее сняла с себя любую ответственность за возможные накладки и мошенничество при продаже страниц и сообществ.

Пользователям рекомендовали при заключении сделок пользоваться услугами юристов, подписывать договоры, а также отслеживать привязку сообщества к юридическому лицу.

