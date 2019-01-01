«ВКонтакте» позволила продавать страницы и сообщества
Администрация социальной сети «ВКонтакте» приняла решение снять запрет на продажу сообществ и публичных страниц. Как сообщает «ФедералПресс», об этом объявлено на странице, посвященной администраторам групп. В обосновании такого шага отмечается, что сообщества становятся не только местом, где собираются единомышленники, но и настоящим активом для бизнеса.
До этого владельцы страниц не имели права совершать подобные сделки. Одновременно соцсеть заранее сняла с себя любую ответственность за возможные накладки и мошенничество при продаже страниц и сообществ.
Пользователям рекомендовали при заключении сделок пользоваться услугами юристов, подписывать договоры, а также отслеживать привязку сообщества к юридическому лицу.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Международные резервы РФ превысили $500 млрд впервые с 2014 года
- Мосгорсуд вынес новый приговор Мамаеву и Кокорину с тем же наказанием
- Володин допустил возвращение России в ПАСЕ в июне
- Голикова призналась, сколько семей с детьми живут за чертой бедности
- На борту горящего танкера было 11 россиян