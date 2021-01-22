«ВКонтакте» начала блокировать группы штабов Навального

Социальная сеть «ВКонтакте» начала блокировать сообщества штабов оппозиционера Алексея Навального, посвящённые акциям протеста в поддержку политика.

На страницах тематических групп и мероприятий появляется предупреждение о блокировке «на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20.01.2021».

Заблокированными оказались сообщества Москвы, Санкт-Петербурга, а также группы в поддержку оппозиционера в ряде других городов.

Накануне Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование о блокировке сайтов, которые призывают к участию в акциях 23 января. По данным пресс-службы РКН, к утру пятницы «ВКонтакте» уже прекратила распространение 50% от общего объёма выявленной незаконной информации, отмечает РИА ФАН.

