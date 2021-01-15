«Вконтакте» дал сбой

Пользователи социальной сети «Вконтакте» сообщили о неполадках в функционировании ресурса. Соответствующие данные размещены на сервисе Downdetector, отслеживающем сбои на популярных платформах сети.

Отмечается, что проблемы в работе сети начались около 21 вечера (мск). Большинство пользователей (44%) сообщали о проблеме с загрузкой сайта и доставкой сообщений.



В пресс-службе сервиса заявили, что мене 0,6% пользователей могли столкнуться с проблемой. Работа сервиса восстановлена.

