«Вконтакте» дал сбой

Пользователи социальной сети «Вконтакте» сообщили о неполадках в функционировании ресурса. Соответствующие данные размещены на сервисе Downdetector, отслеживающем сбои на популярных платформах сети.

Отмечается, что проблемы в работе сети начались около 21 вечера (мск). Большинство пользователей (44%) сообщали о проблеме с загрузкой сайта и доставкой сообщений.

В пресс-службе сервиса заявили, что мене 0,6% пользователей могли столкнуться с проблемой. Работа сервиса восстановлена.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
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