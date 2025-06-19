VK подписала меморандум о стратегическом сотрудничестве со страховой компанией
Компания «Ингосстрах» и холдинг VK подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Главной темой взаимодействия станет повышение удобства работы с онлайн-сервисами.
Так, первый заместитель генерального директора страховой компании Иван Матвеев отметил, что объединение цифровой экспертизы компании с крупнейшим ИТ-гигантом VK позволит эффективно работать над созданием новых технологических решений, которые сделают страховые и финансовые продукты еще более доступными для россиян.
В свою очередь вице-президент по В2В-коммерции и операционному управлению VK Элина Исагулова считает, что технологии VK совместно с экспертизой от нового партнера масштабируют лучшие практики для повышения комфорта клиентов и оптимизации работы сотрудников.
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