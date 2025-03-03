VK Fest впервые пройдет в Челябинске и Казани

Фестиваль VK Fest в 2025 году пройдет в пяти городах, в том числе впервые состоится в Казани и Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

«В 2025 году VK Fest пройдет с 14 июня по 20 июля», - указали организаторы.

Так, 14 июня планируется провести фестиваль в Челябинске, 21 июня - в Сириусе, 29 июня - в Казани, 5 и 6 июля - в Санкт-Петербурге, 19 и 20 июля - в Москве.

Билеты уже поступили в продажу на официальном сайте мероприятия. Программа VK Fest будет объявлена позднее.

В 2024 году фестиваль проходил с 1 июня в Уфе, Красноярске, Сочи, Санкт-Петербурге и завершился 13 и 14 июля в Москве, напоминает 360.ru.

