Визовый центр Италии снова изменил требования к загранпаспортам россиян

Визовый центр Италии продолжит принимать загранпаспорта без биометрии до 14 декабря, сообщается на сайте компании VMS.

С 15 декабря к рассмотрению на визу от россиян будут приниматься только биометрические документы сроком на десять лет.

Ранее сообщалось, что визовые центры Италии прекратят прием к рассмотрению пятилетних российских заграничных паспортов с 15 ноября.

12 сентября прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом. Теперь для оформления въездных документов в ЕС гражданам России потребуется заплатить €80 вместо €35. Кроме того, максимальный срок рассмотрения заявлений на визы будет продлен до 45 дней, а список необходимых документов расширен.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПаспортВизаИталия
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