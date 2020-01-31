Визит к блокадникам закончился отставкой

Глава Керчи Мая Хужина написала заявление об отставке. Повторное. Скандал в Керчи разгорелся после того, как городской совет опубликовал фотоотчёт о поздравлении ветеранов-блокадников. Многих возмутило то, что чиновницы были в дорогих шубах, а дарили «хлеб». Накануне стало известно, что Хужина написала заявление об увольнении, но позже она заявила, что сделала это, «поддавшись сиюминутной женской слабости». Когда об этом стало известно, глава Крыма Сергей Аксенов назвал ее действия «ересью и самодурством». Сегодня первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил, что «Хужина написала заявление и выполнит любое распоряжение главы республики Крым».

Между нами говоря, история смахивает на «бурю в стакане воды», особенно по сравнению с недавними выходками бывшего чувашского губернатора. Во-первых, пресловутый «батон», как его окрестили в соцсетях, был вовсе не батоном, а караимским мясным пирогом ручной работы, который передала татарская община. Во-вторых, чиновницы пришли поздравлять не с одним пирогом: он прилагался к медали и букету цветов. Одна из поздравленных чиновницами блокадниц поблагодарила их и подчеркнула, что это происходит каждый год. И все же соцсети возмутились тем, что вместо чего-то более весомого, например, путевки в санаторий, блокадники получили цветы, медаль и пирог. В третьих, возмутили шубы: это ж надо, в шубах пришли. Что ж, есть вариант одеть всех чиновников и депутатов всех уровней в униформу: пусть в мундирах ходят, как в свое время бывший прокурор Крыма Поклонская. Но это будет за казенный счет, то есть на наши деньги, а в шубах они сейчас ходят на свои. И, в четвертых, не разделись и не разулись – на этом акцентировал внимание и глава Крыма: «кто заходит к себе домой или в гости к родным в обуви и в шубах?» – задался вопросом Сергей Аксенов. А по существу подаренного он указал: «символы вручать можно, но они должны соответствовать поводу и быть понятными людям. Но самая главная помощь – материальная поддержка», - сказал Аксенов. И здесь уже вопрос к нему самому: а есть ли у керченского муниципалитета соответствующие средства? Если есть, то в этом вопросе его правда.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент в Керчи, заявил, что никто не намерен устраивать «охоту на ведьм», однако реакцией на хамство чиновников должна быть общественная нетерпимость. «В каждом отдельном случае надо разбираться», - добавил Песков. Глава Крыма с этим согласился, но заявил, что «в данной ситуации многое было сделано в корне неправильно. Отлично понимаю, что в действиях должностных лиц, решивших поздравить блокадников, не было злого умысла. Это была глупость. А за такую глупость увольняют. Тема должна быть закрыта», - заключил Аксенов.

