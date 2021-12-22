Вице-спикер Заксобрания Красноярского края госпитализирован после задержания
Заместитель спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергей Натаров госпитализирован после задержания сотрудниками правоохранительных органов. Об этом информирует пресс-служба регионального суда.
В связи с тем, что Натаров оказался в больнице, он не смог присутствовать на заседании в Железнодорожном районном суде, который должен был принять решение по мере пресечения по просьбе следствия.
По информации красноярских СМИ, задержание вице-спикера местного парламента связано с уголовным делом о мошенничестве, по которому обвиняемым проходит его сын, бывший советник губернатора края Антон Натаров.
Член партии ЛДПР Сергей Натаров с 2016 года был депутатом Госдумы. В этом году он победил на выборах в Заксобрание края и на первой сессии был избран заместителем председателя.
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