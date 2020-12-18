Вице-президент США Пенс привился от COVID-19 в прямом эфире

Вице-президент США Майк Пенс в прямом эфире сделал прививку от коронавируса. Трансляцию вели ряд американских телеканалов.

Вместе с вице-президентом вакцину Pfizer и BioNTech получили его супруга Карен, а также главный хирург США Джером Адамс. На процедуру ушло несколько минут. Через 21 день вакцинировавшимся будет необходимо сделать ещё одну прививку со вторым компонентом вакцины.

После вакцинации Пенс поблагодарил врачей и подчеркнул, что «ничего не почувствовал».

Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в США на этой неделе. Президент США Дональд Трамп объявил о начале использования вакцины Pfizer и BioNTech после получения препаратом разрешения от Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA).

