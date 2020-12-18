Вице-президент США Пенс привился от COVID-19 в прямом эфире
Вице-президент США Майк Пенс в прямом эфире сделал прививку от коронавируса. Трансляцию вели ряд американских телеканалов.
Вместе с вице-президентом вакцину Pfizer и BioNTech получили его супруга Карен, а также главный хирург США Джером Адамс. На процедуру ушло несколько минут. Через 21 день вакцинировавшимся будет необходимо сделать ещё одну прививку со вторым компонентом вакцины.
После вакцинации Пенс поблагодарил врачей и подчеркнул, что «ничего не почувствовал».
Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в США на этой неделе. Президент США Дональд Трамп объявил о начале использования вакцины Pfizer и BioNTech после получения препаратом разрешения от Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 552 / сут.
Умерли
49 762+611 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 093 / сут.
- Вице-президент США Пенс привился от COVID-19 в прямом эфире
- Болгария высылает российского дипломата по обвинению в шпионаже
- Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер от коронавируса
- Левандовский обошёл Роналду и Месси и стал лучшим футболистом 2020 года
- Белоруссия подготовила ответ на новые санкции ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru