Вице-президент РСТ рассказала об изменении цен на отдых в детских лагерях

Вице-президент РСТ, руководитель Регионального совета РСТ Ольга Санаева в пресс-центре НСН рассказала о подорожании путевок в детские лагеря, а также назвала среднюю стоимость отдыха в подмосковных учреждениях.

«По туризму подорожание в районе 15% по отношению к прошлому году, но некоторые сегменты в большей степени подросли. Например, питание. Какие-то – в меньшей степени, если мы говорим о туризме в целом. Если брать эти реестры, например, Подмосковье, то есть путевки на 20-дневный пакет отдыха в лагере от 20 тысяч до 59 тысяч. Но здесь нужно обращать внимание на количество дней и качество лагеря, потому что в этих реестрах все прописано. По Крыму и Краснодарскому краю тоже большой веер и ценовой, и понимание того, какие лагеря и что они из себя представляют. В любом случае, очень много всего можно найти у специалистов и туроператоров, которые составляют пакетные предложения для родителей», - сказала Санаева.

