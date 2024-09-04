Вице-премьер Савельев признался, что переизбран главой совета директоров РЖД

Заместитель председателя правительства Виталий Савельев переизбран председателем совета директоров госкомпании «Российские железные дороги». Этот вопрос стоял в повестке заседания 30 августа, однако сами «РЖД» его итоги не обнародовала.

Уже в среду, 4 сентября Савельев в интервью телеканалу «России 24» на полях Восточного экономического форума заметил, что занимает пост председателя совета. Впервые чиновник возглавил совет директоров РЖД в июне нынешнего года.

Савельев уточнил, что будет курировать строительство Восточного полигона российских железных дорог, который обеспечивает работу сразу нескольких трансъевразийских коридоров. Он также выразил надежду, что его оставят в наблюдательном совете «Аэрофлота». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Савельев занимал пост руководителя авиаперевозчика с 2009 по 2020 годы.

