Вице-мэра Ракова сообщила о ремонте 21 молочно-раздаточного пункта в 2022 году

21 молочно-раздаточный пункт отремонтировали и привели к единому стандарту в столице с начала 2022 года. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, теперь получать детское питание и продукты для беременных и кормящих женщин в комфортных условиях смогут жители восемнадцати районов Москвы.

«В молочно-раздаточные пункты города ежедневно приходят тысячи москвичей, и нам важно, чтобы эти посещения были для них комфортными. На сегодня ремонт во всех запланированных объектах завершен — в этом году по новому стандарту отремонтировали около 3 тысяч квадратных метров», — отметила Ракова.

Она также рассказала, что в ходе ремонта во всех помещениях выполнили современную внутреннюю отделку в той же стилистике, что и детские поликлиники, отремонтированные по новому стандарту, установили новые окна, двери, системы пожарной безопасности и кондиционирования, удобную мебель для посетителей и сотрудников, узнаваемые вывески.

«Проект не завершается, будем реализовывать его поэтапно: в следующем году модернизация городских молочно-раздаточных пунктов будет продолжена», - подчеркнула вице-мэр.

В молочно-раздаточных пунктах оборудовали доступ для маломобильных граждан и родителей с колясками, комфортные рабочие места для сотрудников.

Бесплатное питание предоставляется беременным женщинам, детям младше трех лет (а также кормящим матерям детей до шести месяцев), детям из многодетных семей, не достигшим семилетнего возраста, детям младше 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями, а также детям с инвалидностью. Женщины получают витаминизированные соки и молоко, дети — молочные смеси, овощные и фруктовые пюре, творог и другие продукты.

