Вице-мэр Ракова: Всероссийский центр для слепых одаренных детей принял новых учеников

Восемь талантливых ребят, приехавших в Москву со всей страны, начнут учебу во Всероссийском центре для одаренных незрячих детей в новом учебном году. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что центр федерального значения открылся в столице в прошлом году. Здесь незрячие дети с отличными академическими способностями «начинают свой путь в мир большой науки и новых открытий».

«Мы стараемся создать условия, чтобы способные ребята, вне зависимости от особенностей здоровья имели возможность реализовать свои таланты. Помимо знаний по школьной программе, ученикам помогут определиться с будущей специальностью. Эти два слагаемых станут надежным фундаментом продолжения обучения в вузах и дальнейших успехов в любимой профессии», — отметила Ракова.

Всероссийский центр набрал еще 8 ребят из Хабаровского, Красноярского краев, Нижегородской, Рязанской, Оренбургской области и Москвы, они начнут учебу в сентябре.

Зачисление на очную форму обучения в Центре проходило на конкурсной основе. Учащиеся всесторонне развиваются и социализируются, проявляют себя в учебных дисциплинах и творчестве, принимают участие в общешкольных мероприятиях и конкурсах.

В прошлом году учениками центра стали семь школьников из Башкортостана, Приморского края, Владимирской, Ивановской, Новосибирской и Ростовской областей, Москвы. Ребята участвуют в спортивных и музыкальных проектах, олимпиадах и конкурсах, посещают различные кружки и секции. Кроме того, двое из обучающихся победили в первом этапе Московской Олимпиады школьников по лингвистике, еще один стал призером второго заключительного этапа по истории.

Всероссийский центр для слепых обучающихся начал работу в Москве 1 сентября 2022 года на базе Школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых. Учреждение было создано по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой при поддержке правительства Москвы и участии Минпросвещения.

