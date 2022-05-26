Вице-мэр Ракова: В Москве начали обновлять ещё 12 молочно-раздаточных пунктов

Программа модернизации молочно-раздаточных пунктов продолжается в Москве, объекты полностью обновят и приведут к единому стандарту. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем реализовывать программу обновления молочных кухонь: полностью модернизировали два пункта, сейчас приступили к работам в 12. Это более половины молочных кухонь, где в этом году запланирована модернизация. До конца 2022-го планируем начать ремонт еще в 8. Он проводится поэтапно, при этом получение продуктов для москвичей остается таким же доступным. Во время ремонтных работ питание можно забрать в соседних или любых других пунктах по выбору», — рассказала Ракова.

По словам вице-мэра, после модернизации все молочные кухни станут современными, узнаваемыми и комфортными, в них появится новая эргономичная мебель, современное оборудование и пандусы.

Новый стандарт молочно-раздаточных пунктов предусматривает единый подход к оформлению входной группы и общие решения по интерьерам. В помещениях создаются комфортные условия для посетителей и сотрудников, пункты оснащают современным оборудованием для хранения питания.

Бесплатные продукты питания в Москве могут получить беременные женщины, дети до трех лет и кормящие матери детей до 6 месяцев, дети из многодетных семей в возрасте до 7 лет, с хроническими заболеваниями в возрасте до 15 лет, дети-инвалиды. Подать заявление и заказать питание можно на портале mos.ru. Всего в столице работают 252 молочно-раздаточных пункта, актуальная информация о порядке обеспечения льготными продуктами доступна на сайте ГАУ «Гормедтехника» (вкладка «Молочно-раздаточные пункты») и по телефону +7 495 955-89-59.

