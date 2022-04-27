Вице-мэр Ракова: В каждом округе столицы появятся школьные службы примирения

Службы примирения появятся в школах Москвы, они помогут выстроить диалог в сложных ситуациях между учениками, педагогами и родителями. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Работа по созданию служб примирения началась в 400 столичных школах. В 380 учреждениях преподаватели прошли необходимое обучение, в 127 восстановительные техники используют на регулярной основе. Команды, участники которых владеют современными психологическими методиками, есть в образовательных учреждениях каждого округа столицы.

Как отметила Ракова, школьные службы примирения призваны способствовать созданию психологически безопасной и комфортной образовательной среды.

«Важно, что в их работе участвуют и сами ребята, ведь порой им бывает проще понять сверстников и договориться друг с другом. Школьные службы примирения — это целая экосистема, которая помогает в достижении взаимопонимания в ученическом сообществе, развитии позитивного общения, противодействии буллингу и способствует мирному разрешению споров и конфликтных ситуаций, закреплению этого как культурной традиции», — рассказала вице-мэр.

Школьная служба примирения подключится к работе в случае конфликта между детьми или между учеником и учителем. Обратиться за помощью может любой участник образовательного процесса, каждый случай разбирается индивидуально. Медиатор (нейтральный посредник) и школьники-волонтеры приглашают участников конфликта за стол переговоров, где они могут обсудить свои чувства, найти способы решения ситуации и договориться о дальнейших действиях.

Членом службы примирения могут стать сотрудники образовательной организации, пройдя семинары специалистов Городского психолого-педагогического центра по технологиям и эффективным методам разрешения сложных ситуаций. Вступить в службу как волонтеры могут ученики старше 14 лет. Для этого необходимо пройти обучение у педагогов-психологов: они научат владению восстановительным подходом, который с помощью сочетания техник ненасильственного общения способствует возобновлению коммуникации и взаимопонимания. Под руководством куратора службы примирения школьники смогут принимать участие в разрешении конфликтов со сверстниками или ребятами младшего возраста.

В случае, если конфликт выходит за рамки образовательной организации или служба примирения не может эффективно помочь, к разрешению ситуации подключатся специалисты Городского психолого-педагогического центра, который курирует школьные службы. Со временем нововведение планируется внедрить во всех школах Москвы.

