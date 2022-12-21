Вице-мэр Ракова: В 20 московских детских больницах пройдут акции «Добрая ёлка Мэра Москвы»

«Добрая ёлка Мэра Москвы» пройдет в 20 детских больницах столицы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова при посещении Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой.

По её словам, маленьких пациентов ждут театрализованные представления, анимационная программа, музыкальные номера, игры у ёлки, творческие мастер-классы и новогодние подарки.

«"Добрая ёлка Мэра Москвы" позволит создать праздник для более чем 7,5 тысячи детей. К тем из них, кто не сможет по состоянию здоровья посетить праздник даже в больнице и будет находиться в палатах, Дед Мороз и Снегурочка придут лично и принесут подарок. Мы надеемся, что это позволит нашим детям быть здоровыми и счастливыми», – подчеркнула вице-мэр.

Тем, кто находится в изоляционно-диагностических боксах, передадут подарки через сотрудников клиник.

Акция пройдёт в медицинских учреждениях департамента здравоохранения города Москвы, в их числе: НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой, Детская городская клиническая больница №9 им. Г.Н. Сперанского, Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого, Детская городская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова, Морозовская детская городская клиническая больница и другие.

