Вице-мэр Ракова сообщила об открытии после капремонта центра госуслуг в Хамовниках

Обновленный центр госуслуг района Хамовники открылся после капитального ремонта. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, столица продолжает совершенствовать инфраструктуру, чтобы упростить получение госуслуг. Так, центр в Хамовниках встречает посетителей новым дизайном. Благодаря грамотному использованию пространства офис стал еще удобнее для горожан.

«В центре есть все необходимое: комфортные и современные пространства для ожидания, детский уголок. Для горожан открыто 50 окон приема, появился кабинет для неторжественной регистрации брака, увеличилась зона электронных услуг с 3 до 9 компьютеров в свободном доступе. Первый этаж центра доступен для всех маломобильных групп населения», — рассказала Ракова.

В зоне ожидания для посетителей можно заполнить заявление, зарядить телефон, выпить кофе, воспользоваться платежными терминалами и банкоматом. Также здесь расположены вендинговые аппараты и удобная зона отдыха. В центре установлены тактильные индикаторы и мнемосхема для людей с ограниченными возможностями по зрению, специализированное расширенное окно приема. Кроме того, для удобства родителей с детьми оборудована детская игровая зона.

Традиционно в центре госуслуг горожане могут воспользоваться полезными дополнительными сервисами: сделать фотографию, распечатать документы или снять копию, оплатить госпошлины и другие услуги.

