Вице-мэр Ракова рассказала о старте программы капремонта московских молочных кухонь
Модернизацию 20 молочных кухонь планируется начать в Москве в 2022 году. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила заммэра, в столице действует более 250 молочных кухонь, продукты на которых получают около 325 тысяч горожан.
«Мы запустили программу капремонта молочных кухонь. По аналогии с новым московским стандартом поликлиник мы создали единый стандарт. Он коснется дизайна (единого стиля и оформления) и функционального наполнения - появятся пандусы, места для хранения колясок. Мы уже обновили два пункта, в этом году приступим к обновлению еще 20. Они станут современными, узнаваемыми и комфортными», — приводит слова Раковой официальный сайт мэра Москвы.
Планируется, что внутри каждого молочно-раздаточного пункта будет холл с удобной мебелью и помещения с оборудованием для хранения продуктов.
Для получения льготной продукции на молочной кухне москвичам необходимо оформить заказ на официальном портале мэра и правительства столицы с помощью сервисов «Подача заявления на получение питания на молочной кухне» и «Заказ питания на молочной кухне, выбор молочно-раздаточного пункта и графика получения продуктов». Получить бесплатные продукты могут беременные женщины, кормящие матери, дети в возрасте до 3 лет независимо от льготного статуса, дети до 7 лет из многодетных семей, дети до 15 лет с хроническими заболеваниями, а также дети-инвалиды.
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