Вице-мэр Ракова рассказала о масштабной программе обучения для врачей-онкологов столицы

Масштабная образовательная программа для столичных врачей-онкологов стартовала в Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы, она состоит из 1 базового и 13 специализированных модулей. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Врачи-онкологи городской системы здравоохранения обучаются современным алгоритмам маршрутизации и ведения пациентов, изучают особенности работы в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) и городском канцер-регистре, современные методы диагностики и лечения, особенности ведения онкопациентов в соответствии с московским онкологическим стандартом.

Как отметила Ракова, онкология – первое направление, в котором Москва внедряет ценностно-ориентированную медицину, и врачам важно владеть ключевыми навыками для оказания эффективной помощи.

«Для этого на базе Кадрового центра Депздрава мы запустили масштабную образовательную программу из 14 модулей для врачей-онкологов. Реализация программы позволит повысить качество диагностики и лечения онкологических заболеваний в столице, а также обеспечит оказание профильной помощи в соответствии с едиными стандартами. Первым был запущен базовый модуль для врачей-онкологов всех специальностей. С июля стартовал специализированный модуль для врачей-онкоурологов», — сообщила вице-мэр.

Программа была разработана профильными врачами-онкологами стационарного и амбулаторного звена под руководством главного внештатного специалиста онколога Игоря Хатькова. Как отметил сам эксперт, к разработке образовательных модулей привлекли более 50 специалистов: это позволило детально проработать все 13 ключевых специализаций.

«Программа рассчитана на год, что позволит охватить всех профильных врачей-онкологов, которых на сегодняшний день в столице более 700. Теоретическая часть содержит большое количество примеров, а практические занятия проводятся в имитационной среде на специально оборудованных под определенную задачу станциях и с применением современного симуляционного оборудования», — рассказал Хатьков.

Базовый 36-часовой модуль прошли более 300 врачей-онкологов, врачи рассматривают современные онкологические практики, в том числе клиентские пути, экспертизу временной нетрудоспособности, вопросы по маршрутизации пациентов, нормативно-правовому обеспечению оказания профильной медпомощи.

Специализированный модуль по направлению «онкоурология» состоит из 5 блоков, рассчитанных на 108 учебных часов. Онкоурологи изучают основные возможности диагностики и лечения новообразований по своему профилю и закрепляют знания и навыки на практике.

Программы Кадрового центра проходят аккредитацию в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

