Вице-мэр Ракова рассказала о масштабной программе обучения для врачей-онкологов столицы
Масштабная образовательная программа для столичных врачей-онкологов стартовала в Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы, она состоит из 1 базового и 13 специализированных модулей. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Врачи-онкологи городской системы здравоохранения обучаются современным алгоритмам маршрутизации и ведения пациентов, изучают особенности работы в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) и городском канцер-регистре, современные методы диагностики и лечения, особенности ведения онкопациентов в соответствии с московским онкологическим стандартом.
Как отметила Ракова, онкология – первое направление, в котором Москва внедряет ценностно-ориентированную медицину, и врачам важно владеть ключевыми навыками для оказания эффективной помощи.
«Для этого на базе Кадрового центра Депздрава мы запустили масштабную образовательную программу из 14 модулей для врачей-онкологов. Реализация программы позволит повысить качество диагностики и лечения онкологических заболеваний в столице, а также обеспечит оказание профильной помощи в соответствии с едиными стандартами. Первым был запущен базовый модуль для врачей-онкологов всех специальностей. С июля стартовал специализированный модуль для врачей-онкоурологов», — сообщила вице-мэр.
Программа была разработана профильными врачами-онкологами стационарного и амбулаторного звена под руководством главного внештатного специалиста онколога Игоря Хатькова. Как отметил сам эксперт, к разработке образовательных модулей привлекли более 50 специалистов: это позволило детально проработать все 13 ключевых специализаций.
«Программа рассчитана на год, что позволит охватить всех профильных врачей-онкологов, которых на сегодняшний день в столице более 700. Теоретическая часть содержит большое количество примеров, а практические занятия проводятся в имитационной среде на специально оборудованных под определенную задачу станциях и с применением современного симуляционного оборудования», — рассказал Хатьков.
Базовый 36-часовой модуль прошли более 300 врачей-онкологов, врачи рассматривают современные онкологические практики, в том числе клиентские пути, экспертизу временной нетрудоспособности, вопросы по маршрутизации пациентов, нормативно-правовому обеспечению оказания профильной медпомощи.
Специализированный модуль по направлению «онкоурология» состоит из 5 блоков, рассчитанных на 108 учебных часов. Онкоурологи изучают основные возможности диагностики и лечения новообразований по своему профилю и закрепляют знания и навыки на практике.
Программы Кадрового центра проходят аккредитацию в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 238 / сут.
Умерли
382 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 090 / сут.
- Орбан: Экономика Европы выстрелила себе в легкие
- Россия отменила COVID-ограничения при пересечении сухопутной границы
- Производитель замороженных овощей и фруктов Hortex уходит из России
- Режим ограничения полетов в 11 аэропортах России продлили до 24 июля
- В ДНР сообщили о начале зачистки в восточных районах Северска
- СМИ: Джонсон призвал экс-кандидатов в премьеры не поддерживать Риши Сунака
- Исследование: Москва лидирует среди городов-миллионников по индексу шаурмы
- В Запорожской области заявили, что регион навсегда потерян для Украины
- Генпрокуратура признала нежелательной работу иноагентов Bellingcat и The Insider
- Губернатор Брянской области сообщил об артобстреле ВСУ села Некислицы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru