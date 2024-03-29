Вице-мэр Ракова отметила эффективность каркаса медицины в Москве
Новая инфраструктура, единые стандарты оказания медпомощи, новейшее оборудование, профессионализм медиков и мультидисциплинарный подход составляют каркас медицины Москвы, позволяющий держать высокую планку и оказывать качественную помощь в чрезвычайных ситуациях. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила заммэра, в городе на протяжении многих лет создают каркас медицины, в прошлом году был сделан очередной большой шаг в этом направлении — в Москве завершили разработку стандарта экстренной медпомощи с учетом передовых практик и мировых достижений. Часть крупных многопрофильных больниц столицы уже работают по нему, применяя четкие алгоритмы при поступлении пациентов в стационар и при их транспортировке.
«Как показывает практика, во время чрезвычайных ситуаций, когда каждая секунда на счету, подобные алгоритмы помогают медикам быстро реагировать и слаженно работать. Например, наши медицинские вертолеты с 2018 года работают круглосуточно. Они оснащены новейшим... оборудованием и специальным диэлектрическим полом, который позволяет проводить реанимационные мероприятия... прямо в воздухе. А время готовности вылета экипажа составляет всего лишь 7 минут», — сообщила Ракова.
Вице-мэр подчеркнула, что все стационары Москвы оснащены высокотехнологичным оборудованием, в том числе КТ, МРТ, УЗИ, эндоскопами. Бригады скорой помощи используют специальную информационную систему, позволяющую по пути следования в больницу вносить данные, которые становятся доступны стационару и помогают оперативно сформировать мультидисциплинарную команду.
Столичным медикам помогают успешно бороться за жизни пациентов распределение по системе «триажа», концепция «врач — к пациенту», мультидисциплинарный подход. В чрезвычайных ситуациях оперативную поддержку всем стационарам города оказывает центр критических состояний. Старший врач анестезиолог-реаниматолог организации в режиме реального времени отслеживает самые критические случаи и проводит консультации со специалистами дистанционно. Оперативно обрабатывать данные помогает клиническая информационная система ЕМИАС, в которой в стационарах содержатся сведения об инструментальных и лабораторных исследованиях пациентов.
Сейчас Москва работает над переоснащением приемных отделений стационаров. Вскоре новый стандарт оказания экстренной помощи будет введен повсеместно.
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