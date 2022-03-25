Вице-мэр Ракова: Новые скоропомощные комплексы при московских больницах построены наполовину

Строительство пяти скоропомощных комплексов при крупнейших многопрофильных стационарах в Москве завершено наполовину. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В этом году мы сдадим такой комплекс в больнице имени Вересаева. Они помогут на порядок повысить качество, эффективность и, самое главное, оперативность оказания экстренной медицинской помощи. Все пять больниц, где сегодня возводятся такие корпуса, - это крупнейшие стационары города с удобной территориальной доступностью для быстрой транспортировки пациентов из любого района столицы», — приводит слова Раковой официальный сайт мэра города.

Скоропомощные комплексы строятся при клинических больницах имени Боткина, имени Вересаева, больнице №15 имени Филатова, имени Буянова, Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского. Корпуса строятся по индивидуальным проектам, в каждом из комплексов будут использованы наиболее эффективные технологии организации экстренной медпомощи, в том числе при вспышках инфекционных заболеваний или при чрезвычайных ситуациях.

Планировка приемных отделений и расположение соответствующих служб направлены на минимизацию времени от доставки пациента до начала оказания помощи. Для этого будет применяться цифровая система медицинской сортировки (триаж): пациентов разделят на категории по определенному алгоритму в зависимости от тяжести состояния.

Отмечается, что комплексы будут работать по принципу «врач — к пациенту». Для близких госпитализированных предусмотрят комфортные условия, в комплексах оборудуют специальные комнаты отдыха. Кроме того, на территории медучреждений появятся вертолетные площадки для санитарного авиатранспорта. Планируется, что строительство всех стационарных скоропомощных комплексов будет завершено в 2022-2023 годах.

