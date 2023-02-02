Вице-мэр Ракова: Москва реализовала новую модель работы системы лучевой диагностики
В Москве все рентгенологические исследования взрослых поликлиник на цифровом диагностическом оборудовании теперь анализируют в едином круглосуточном референс-центре, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, благодаря этому пациенты при лучевой диагностике получают заключения в десятки раз быстрее – время его подготовки сократилось с 27,5 часов до 30 минут.
Кроме того, расположение рентгенологов на одной территории позволяет оперативно получать второе мнение в сложных случаях и консультироваться.
По ее словам, еженедельно рентгенологи описывают в центре тысячи КТ, МРТ, флюорограмм, маммограмм, и рентгеновских снимков. Работа ведется круглосуточно.
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