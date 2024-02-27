Вице-мэр Ракова анонсировала второй этап отбора НКО для предоставления помещений

В Москве стартовал второй этап отбора социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) для предоставления помещения от города в безвозмездное пользование. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во Всемирный день НКО.

«По итогам победители получат в безвозмездное пользование просторные, адаптированные для людей с инвалидностью пространства общей площадью почти пять тысяч квадратных метров сроком до трех лет», — добавила она.

По словам Раковой, по результатам первого отбора, который был проведен в прошлом году, свою работу в городских помещениях продолжили 29 НКО. Во втором этапе планируют распределить еще 24 пространства площадью от 60 до 430 квадратных метров. Прием заявок стартует 6 марта, итоги подведут 17 мая.

При подаче заявок в электронном виде представителям некоммерческих организаций необходимо описать, какие услуги намерены оказывать москвичам в течение следующих трех лет. Также следует предоставить сведения о квалификации сотрудников, значимых результатах деятельности и выбрать подходящее помещение. Одна некоммерческая организация со стажем работы от двух лет сможет претендовать на один объект.

В столице регулярно совершенствуются условия сотрудничества с НКО, что обеспечивает объективность и прозрачность при проведении конкурсов и отборов. Также Москва предоставляет некоммерческим организациям и финансовую поддержку. Конкурс грантов для социально ориентированных НКО «Москва — добрый город» проводится с 2019 года. За пять лет победителями стали 548 социально ориентированных НКО, между которыми было распределено 2 миллиарда рублей.

