Вице-мэр Ракова: 1,5 тысячи специалистов «Мои Документы» станут администраторами в городских поликлиниках

Сотрудники центров госуслуг «Мои документы» станут администраторами поликлиник Москвы, 1,5 тысячи работников будут помогать пациентам записаться на прием, сориентируют по навигации в здании и ответят на вопросы. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что в 2020 году власти города в качестве эксперимента начали коллаборацию многофункциональных центров и поликлиник, сотрудники центров госуслуг стали выполнять функции администраторов медучреждений.

«Администраторы встречают людей у входа, помогают им сориентироваться. Этот проект понравился и москвичам, и врачам поликлиник. Поэтому с этого года функции администраторов в поликлиниках будут выполнять штатные сотрудники МФЦ. Более того, мы впервые вводим такую функцию, как администраторы по этажам. 1,5 тысячи сотрудников МФЦ начнут работать администраторами. Это в совокупности повысит комфортность наших поликлиник», — отметила Ракова.

В задачи администраторов входит решение различных вопросов: запись пациентов к специалисту, печать талонов, уточнение графика приема врачей. У медработников появится больше времени для оказания медицинской помощи.

Администраторы поликлиник проходят специальную подготовку и обучение по клиентоориентированности, изучают функционал и специфику работы в поликлинике, развивают навыки проактивного поведения, работы в нестандартных ситуациях. Перед тем, как начать работу в медучреждении, они набираются опыта в центрах госуслуг, практикуясь в уверенном и доброжелательном общении и осваивая стандарты работы офисов госуслуг. Ежедневно администраторы поликлиник развивают профессионализм: разбирают варианты решения ситуаций и изучают внедряемые в столичных медучреждениях нововведения.

