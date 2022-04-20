Вице-мэр Ракова: 1,5 тысячи специалистов «Мои Документы» станут администраторами в городских поликлиниках
Сотрудники центров госуслуг «Мои документы» станут администраторами поликлиник Москвы, 1,5 тысячи работников будут помогать пациентам записаться на прием, сориентируют по навигации в здании и ответят на вопросы. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр напомнила, что в 2020 году власти города в качестве эксперимента начали коллаборацию многофункциональных центров и поликлиник, сотрудники центров госуслуг стали выполнять функции администраторов медучреждений.
«Администраторы встречают людей у входа, помогают им сориентироваться. Этот проект понравился и москвичам, и врачам поликлиник. Поэтому с этого года функции администраторов в поликлиниках будут выполнять штатные сотрудники МФЦ. Более того, мы впервые вводим такую функцию, как администраторы по этажам. 1,5 тысячи сотрудников МФЦ начнут работать администраторами. Это в совокупности повысит комфортность наших поликлиник», — отметила Ракова.
В задачи администраторов входит решение различных вопросов: запись пациентов к специалисту, печать талонов, уточнение графика приема врачей. У медработников появится больше времени для оказания медицинской помощи.
Администраторы поликлиник проходят специальную подготовку и обучение по клиентоориентированности, изучают функционал и специфику работы в поликлинике, развивают навыки проактивного поведения, работы в нестандартных ситуациях. Перед тем, как начать работу в медучреждении, они набираются опыта в центрах госуслуг, практикуясь в уверенном и доброжелательном общении и осваивая стандарты работы офисов госуслуг. Ежедневно администраторы поликлиник развивают профессионализм: разбирают варианты решения ситуаций и изучают внедряемые в столичных медучреждениях нововведения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 195 / сут.
Умерли
374 тыс.+223 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 200 / сут.
- Лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США
- В Кремле раскритиковали работу украинских переговорщиков
- В Кремле назвали недопустимым возможный недопуск россиян до Уимблдона
- Молдавия заявила о готовности покупать газ на международном рынке
- Доллар опустился ниже 78 рублей впервые с 11 апреля
- Захарова заявила об отсутствии доверия к украинским переговорщикам
- СК: Задержаны шесть членов банды Басаева, причастных к нападению на десантников в Чечне
- Экс-командующий ВДВ призвал проводить демилитаризацию по всей Украине
- ФСБ выявила вербовщиков «Хизб ут-Тахрир» в Свердловской области
- «Известия»: Возраст госслужащих могут увеличить до 70 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru