Вирусологи рассказали о сценариях развития COVID-19 в России
Если коронавирус не будет мутировать, то эпидемия пойдет на спад. Однако в случае появления новых штаммов, возможно, придется заново проходить вакцинацию. Таким мнением поделились с РИА «Новости» вирусологи.
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что с получением коллективного иммунитета после вакцинации или перенесенного COVID-19, коронавирус не будет представлять масштабной угрозы. Он добавил, что в случае мутации коронавирус «войдет в наш обиход так же, как грипп».
Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова сообщила, что коронавирус встанет в ряд других респираторных вирусных инфекций, но до июня заболеваемость в России все равно будет фиксироваться, хотя и не с такими высокими цифрами.
Еще один эксперт добавил, что вакцинация позволит полностью избавиться от угрозы коронавируса. «При наличии антител у 60-70% россиян коронавирус исчезнет», – убежден замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Ранее иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU сообщил, что спад заболеваемости коронавирусом в России начнется уже через два месяца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru