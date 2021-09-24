Вирусолог объяснил увеличение смертности от коронавируса в РФ
Вирусолог и иммунолог Владимир Болибок объяснил, с чем связан рост числа смертей от коронавируса в РФ.
По его словам, одна из причин это увеличение числа ПЦР-тестов.
Болибок отметил, что заражение в основном фиксируется среди непривитый людей. Он также добавил, что возращение пенсионеров с дач, а школьников на учебу провоцирует рост заражений, поскольку это две категории граждан без вакцинации.
За прошедшие сутки в РФ скончались от коронавируса 828 человек, передает «Радио 1».
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