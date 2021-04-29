Вильфанд рассказал, когда прогреется вода на побережье Чёрного моря
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в настоящее время вода в Чёрном море остаётся прохладной, от 11 до 13 градусов, сообщает РИА Новости.
По его словам, комфорной для купания является вода, температура которой 22 градуса. Метеоролог отметил, что этой отметки на российском побережье Черного моря придётся подождать минимум до середины июня.
«22 градуса... на черноморском побережье... не ранее второй половины июня», - сказал Вильфанд.
Ранее Вильфанд призвал москвичей не удивляться снегопаду в мае, сообщает RT. По его словам, примерно в 40-45% случаев снег бывает, однако установление снежного покрова - невероятно редкое событие.
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