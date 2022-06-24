Вильфанд предупредил об интенсивных осадках на юге России
Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что ливни и усиленный ветер ожидается в Крыму, Краснодарском крае и Ставрополье.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в пресс-центре НСН предупредил о неблагоприятной погоде на юге России в ближайшие дни – ожидаются ливневые дожди и усиление ветра.
«На юге европейской территории России сейчас ситуация неблагоприятная, вместо антициклона, который определяет погоду, там циклоническая деятельность, большое количество фронтальных разделов. Поэтому интенсивные осадки, об этом выпущено предупреждение. Плюс ливневый характер этих осадков и усиление ветра до 25 метров в секунду. Это касается и Крыма, и Краснодарского края, и Ставрополья. В ближайшие дни, с 24 по 26 июня, будет сложная погода, штормовое предупреждение, температура тоже ниже – 24-25 градусов», - отметил он.
На европейской части России погода будет неоднородной в оставшиеся месяцы лета, заявил Роман Вильфанд ранее в пресс-центре НСН.
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