Вильфанд предупредил о сильной гололедице в Московском регионе 25 декабря

По словам метеоролога, в субботу в Москве и области ожидается от -2 до +3 градусов, небольшие дождь и мокрый снег, гололедица.

«Погода ожидается некомфортная. Однако по сравнению с той, что прогнозируется в воскресенье, она покажется просто замечательной. 25 декабря из-за резкого похолодания вся эта каша под ногами, которую мы наблюдали в последние дни, превратится в ледяные буераки. Будет очень скользко и опасно», — подчеркнул Вильфанд, призвав жителей региона быть предельно аккуратными.

В ночь на воскресенье температура воздуха в столице понизится до минус 7-9 градусов, в Подмосковье ожидается до 10-11 градусов мороза. В понедельник морозная погода и сильная гололедица в Московском регионе будут сохраняться.

