Вильфанд предупредил о сильной гололедице в Московском регионе 25 декабря

Погода в Москве и Московская область заметно ухудшится 25 декабря, в столичный регион придет резкое похолодание и сильная гололедица. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

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По словам метеоролога, в субботу в Москве и области ожидается от -2 до +3 градусов, небольшие дождь и мокрый снег, гололедица.

«Погода ожидается некомфортная. Однако по сравнению с той, что прогнозируется в воскресенье, она покажется просто замечательной. 25 декабря из-за резкого похолодания вся эта каша под ногами, которую мы наблюдали в последние дни, превратится в ледяные буераки. Будет очень скользко и опасно», — подчеркнул Вильфанд, призвав жителей региона быть предельно аккуратными.

В ночь на воскресенье температура воздуха в столице понизится до минус 7-9 градусов, в Подмосковье ожидается до 10-11 градусов мороза. В понедельник морозная погода и сильная гололедица в Московском регионе будут сохраняться.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Московская ОбластьМоскваПогодаГидрометцентр РоссииРоман Вильфанд
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