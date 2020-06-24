Вильфанд предупредил о росте солнечного излучения
В регионах Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов метеорологи в ближайшие дни констатируют повышение индекса солнечного ультрафиолетового излучения. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Явление продлится порядка десяти дней.
«Сейчас солнце максимально энергетически насыщенно, так как оно находится на минимальной высоте от Земли. Ведь сейчас период летнего солнцестояния, который продлится еще десять дней. Воздух сейчас сухой: нет пыли, потому что она уже осела, и влаги тоже нет. В условиях, когда облаков мало, ультрафиолетовый индекс большой», — объяснил Вильфанд.
УФ-индекс — международный стандарт, принятый ВОЗ, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией, для количественной оценки ультрафиолетового излучения. Имеет пять градаций. Повышенный УФ-индекс представляет опасность для здоровья – кожи и глаз. При высоком УФ-индексе рекомендуется применять защитные средства от солнца, в полдень оставаться в тени или дома, носить одежду, скрывающую конечности.
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