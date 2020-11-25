Виктория Боня попала в полицию в Париже

Российскую телеведущую Викторию Боню задержали жандармы в аэропорту Парижа за то, что она была без маски. Видео скандала она разместила в Stories на своей страничке в "Инстаграме". Боня объяснила, что сняла маску, потому что пила воду. Сама она пожаловалась на поведение стражей порядка - ей не понравилось, что на неё кричали.

Россиянку отпустили примерно через час. На следующих кадрах из социальной сети видно, что Боня уже находится в самолете. Правда, куда именно отправляется звезда, она решила оставить в секрете. Отметим, что 27 ноября экс - участница телепроекта отметит свой 41-й день рождения.

Это не первый случай, когда Боня нарушает масочный режим. Так, летом похожий инцидент произошел в одном из торговых центров. Тогда модель заметил охранник и пытался выгнать, так как она была без маски.

