«Википедию» оштрафовали еще на два млн рублей за фейки об СВО

Штраф был назначен по статье КоАП РФ, предусматривающей наказание за неудаление недостоверной информации. В частности, Роскомнадзор требовал удалить две статьи с фейками о специальной военной операции.

По решению суда, «Википедии» был назначен штраф в размере двух млн рублей.

Ранее Wikimedia Foundation подала в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор из-за блокировки данных в «Википедии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

