«Википедию» оштрафовали еще на два млн рублей за фейки об СВО
Мировой судебный участок в Москве в очередной раз оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которая владеет русскоязычной «Википедией», сообщает ТАСС.
Штраф был назначен по статье КоАП РФ, предусматривающей наказание за неудаление недостоверной информации. В частности, Роскомнадзор требовал удалить две статьи с фейками о специальной военной операции.
По решению суда, «Википедии» был назначен штраф в размере двух млн рублей.
Ранее Wikimedia Foundation подала в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор из-за блокировки данных в «Википедии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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