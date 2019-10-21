Видеоблогер Олег Монгол победил «Руки-базуки» по правилам MMA
Видеоблогер Олег Монгол сразился с Кириллом Терешиным, который известен под прозвищем «Руки-базуки» по правилам ММА. Запись боя была опубликована на YouTube-канале Олега Монгола, поясняет РЕН ТВ.
Поединок двух известных российских блогеров прошел в Абакане. Монгол победил, применив против Терешина удушающий прием локтем. За сутки видео успело набрать уже более полутора миллионов просмотров, отмечает «Свободная пресса».
Ранее Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки», отказался от участия в съёмках «Брата-3» шоумена Стаса Барецкого прямо во время пресс-конференции НСН. В зал внезапно зашли люди, представившиеся представителями Терешина, и увели его, попутно объявив о решении молодого человека.
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