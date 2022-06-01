Видео VS игры: МегаФон выяснил цифровые предпочтения детей
Дети не любят разговаривать по телефону и в шесть раз чаще смотрят видео, чем играют в игры. Такие результаты исследования представили эксперты МегаФона. Цифровые привычки абонентов в возрасте от 3 до 14 лет изучили на базе пользовательского опыта нового тарифа «МегаФон Kids».
Оказалось, что средняя продолжительность исходящих вызовов не превышает двух минут в день, примерно столько же времени уходит и на входящие звонки. Лидируют у юных абонентов по использованию гаджетов видеосервисы – на них приходится 44% трафика.
Второй по популярности вид активности — интернет-серфинг (19%). Далее следуют мессенджеры (13%) и социальные сети (9%). Игры занимают только 7% от общего объема трафика.
Среди видеосервисов дети чаще смотрят YouTube — 23% мобильного трафика. Далее по популярности идут TikTok с 15% и Telegram - 9%. В пятерку также входят Вконтакте (7%) и GoogleMarket (6%).
Среди игр самыми востребованными оказались раннер Subway Surfers, королевская битва Garena free fire, шутер Roblox, онлайн-версия настольной игры лудо Ludo King, головоломка Fill The Fridge. Пользователи гаджетов на IOS играют в королевскую битву PUBG, головоломку Fishdom и виртуальный бильярд 8 Ball Pool.
Тариф «МегаФон Kids» появился после того как в сентябре 2021 года МегаФон вошел в Альянс по защите детей в цифровой среде и подписал Хартию «Цифровая этика детства». Тариф призван обеспечить безопасную онлайн-среду для детей. В нём есть опция по ограничению доступа к нежелательному для детей контенту.
На сегодня под фильтр попадает более 10 тысяч сайтов, перечень обновляется ежедневно. Кроме того, доступ к мобильному интернету ограничен в ночные часы - с 23:00 до 06:00.
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