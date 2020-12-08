Видео с публичным избиением школьницы заинтересовало полицию Приморья
Правоохранительные органы Приморского края проводят проверку после появления видео, на котором школьница избивает сверстницу, сообщает краевое УМВД.
Инцидент произошел в поселке Заводском. Конфликт случился между 13-летними школьницами. Их личности установлены. В настоящее время подростки опрашиваются.
Видео появилось в Instagram. На кадрах видно, как школьница бьет по голове другую несовершеннолетнюю, сбивает ее с ног, садится ей на спину и продолжает наносить удары. Наблюдавшие за дракой подростки подбадривают обидчицу и призывают ее наносить удары ногами.
Напомним, в конце ноября два человека получили травмы в результате конфликта в школе Нальчика.
В лицее №2 столица Кабардино-Балкарии в ходе драки между учениками и учителем тот начал стрелять в воздух из травматического пистолета. Потасовка произошла между учителем и родственниками одного из учеников 8-го класса, которым было 26 и 36 лет. именно в ходе конфликта с ними учитель стрелял в воздух.
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