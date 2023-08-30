«Вьетнам, Иран, Конго»: В российских вузах обучаются студенты из ста стран
Проректор Финансового университета Светлана Брюховецкая заявила, что в этом году лидером по количеству студентов в России стала Белоруссия.
Проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН рассказала, из каких стран сегодня приезжают студенты в Россию.
«В этом году мы планируем набрать больше тысячи иностранных студентов. На наш набор, который составляет больше 15 тысяч, это не такая большая доля. Мы давно уже ведем с различными странами сотрудничество, первая страна с наибольшим контингентом иностранцев – это Белоруссия. В основном к нам ребята поступают из стран бывшего Советского Союза. Также Вьетнам, Китай, Индия, Иран, Сирия, страны Африки (Конго, Марокко и другие). Порядка ста стран у нас в этом году, такой набор», - отметила она.
Государственное управление, юриспруденция и реклама стали самыми востребованными направлениями обучения приемной кампании в этом году, заявил ректор Государственного Университета Управления Владимир Строев в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru