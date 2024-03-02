Ветеринар назвал шоколад и виноград одними из самых опасных продуктов для собак

Ряд продуктов, в том числе шоколад, виноград и лук опасны для домашних собак. Об этом заявил доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко в беседе с RT.

По словам специалиста, есть стереотип, что лучшее лакомство для любой собаки — это кость. Однако многие питомцы не могут переварить их, поскольку в желудочно-кишечном тракте животных произошли изменения в процессе выведения различных декоративных пород. Руденко отметил, что кости часто застревают, раздражают желудочно-кишечный тракт, и нередко ветеринарам приходится прибегать к оперативному вмешательству.

Также эксперт рекомендовал, давая собаке мясо, использовать только высококачественный или фермерский продукт. Как отметил Руденко, сырое мясо часто обрабатывают различными веществами, чтобы увеличить срок хранения, и это может провоцировать раздражения желудочно-кишечного тракта животного. Ветеринар не рекомендовал давать питомцам перловую или пшеничную кашу: они плохо перевариваются.

«Овощи и фрукты часто используют для внесения разнообразия в рацион, дополнительных витаминов. Но их питательная ценность для хищников минимальна. В лучшем случае животное просто переварит продукт без пользы для ЖКТ, в худшем — получит расстройство пищеварения. А вот отварной нежирный картофель животным предлагать можно», — поделился эксперт.

При этом Руденко предупредил владельцев собак, что питомцам категорически запрещено давать ряд продуктов со стола хозяев. К запрещенным относится шоколад, который может спровоцировать «тяжелое отравление с неврологическими симптомами, судорогами и летальным исходом», а также грозящие почечной недостаточностью виноград и изюм. Кроме того, мелким животным нельзя давать лук и чеснок, так как они раздражают ЖКТ. Также для собак токсичны некоторые виды сахарозаменителей, в частности, ксилит.

