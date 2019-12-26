Ветерану ВОВ пришлось платить за шампанское на встрече с депутатами

90-летнюю женщину заставили заплатить за шампанское на предновогодней встрече для ветеранов Великой Отечественной войны с участием городских чиновников и депутатов местной думы. Она проходила в кафе «На Аллее» в Волгограде, сообщает РИА Новости.

Об инциденте рассказал сын женщины Олег Соколов.

«На столе нарезанная селедка и порционный винегрет и всё! Мужчинам налили по рюмке водки. Моя мама спросила-а женщинам, вместо водки, можно шампанского? Шампанское по бокалу принесли. В конце мероприятия ветерану выставили счет 620 руб. за шампанское!!» - написал он на своей странице в Facebook. При этом у женщины было только 500 рублей.

По словам председателя городского совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Александра Струкова, встречу предложило руководство заведения. Он же уточнил, что официант извинился перед женщиной, которую заставил заплатить. Директор кафе извинилась за сотрудника и пообещала наказать сотрудника.

