Весенний велофестиваль в Москве подготовил сюрпризы

Весенний Московский Велофестиваль пройдёт в российской столице 19 мая. Это большое городское событие на Садовом кольце станет новым форматом праздника, объединяющего спорт, культуру, активный образ жизни.

Миссия фестиваля – развитие велосипедной культуры в мегаполисе, продвижение принципов и ценностей здорового образа жизни. Всё это ставит Москву в один ряд с крупнейшими европейскими и мировыми столицами.

Как отмечают в городском департаменте транспорта, с каждым годом к велодвижению присоединяется все больше москвичей всех возрастов. Велосипед становится для них не только способом прогулок, но и как удобное средство для повседневного передвижения.

Утром 19 мая перед открытием Велофестиваля пройдёт легендарная велогонка «Садовое кольцо». В ней примут участие спортсмены–любители. На этот раз гонка включена в перечень событий Международного союза велосипедистов в категории «Спорт для всех». Зарегистрироваться для участия в «Садовом кольце» можно до 30 апреля.

После гонки все желающие смогут прокатиться в большой колонне по Садовому кольцу. Сбор начнётся с полудня на проспекте Сахарова, а старт – в 13:00. Для самых маленьких гостей Велофестиваля тоже состоится свой заезд на беговелах. Принять в нём участие смогут дети 2– 4 лет.

Участников и гостей Весеннего Велофестиваля ждёт также обширная развлекательная программа. Отдельной её частью станет театральное выступление, организованное посольством Индии. Одним из самых зрелищных мероприятий организаторы называют Freestyleshow во главе с мировой звездой велофристайла Павлом Алехиным.

