Весенний велофестиваль в Москве перенесли из-за коронавируса
Московский департамента транспорта в своём Telegram-канале сообщил о переносе весеннего велофестиваля, который должен был пройти в столице 23 мая.
В сообщении уточняется, что решение о переносе мероприятия было принято в связи с эпидемиологической ситуацией. Новые даты велофестиваля будут объявлены позднее.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице является стабильной, сообщает RT. По его словам, есть небольшой рост, но он «не является критическим».
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