Весенний велофестиваль в Москве перенесли из-за коронавируса

Московский департамента транспорта в своём Telegram-канале сообщил о переносе весеннего велофестиваля, который должен был пройти в столице 23 мая.

В сообщении уточняется, что решение о переносе мероприятия было принято в связи с эпидемиологической ситуацией. Новые даты велофестиваля будут объявлены позднее.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице является стабильной, сообщает RT. По его словам, есть небольшой рост, но он «не является критическим».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КоронавирусМоскваВелопарадВелосипеды
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры