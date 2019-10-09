«Вертолёты России» опровергли падение замгендиректора из окна в погоне за белкой

Один из сотрудников холдинга «Вертолёты России» действительно получил травму и находится на больничном, сообщили АГН Москва в пресс-службе холдинга. Однако обстоятельства инцидента, приведённые в ряде сообщений средств массовой информации, не соответствуют действительности.

«Обстоятельства произошедшего, которые приводятся в ряде СМИ, являются домыслом и фантазиями авторов сообщений. Желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что заместитель генерального директора крупнейших российских компаний Оборонпрома и «Вертолеты России» Игорь Чечиков получил перелом черепа при попытке сделать фотографию белки за окном своего коттеджа в Подмосковье. Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», предположительно в момент падения чиновник был нетрезв.

