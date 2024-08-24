Верховный суд России признал право на компенсацию за отказ заключенным в переписке

Верховный суд России признал право на компенсацию заключенным, получившим отказ в праве на переписку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

Отмечается, что ВС рассмотрел жалобу одного из обвиняемых по делу о хищении. Фигурант просил разрешить ему переписываться со знакомым, который находился в другом СИЗО и не имел отношения к разбирательству. Следователь отказал обвиняемому, тот подал в суд и выиграл процесс: столичный Басманный суд решил, что действия следователя были незаконными, а переписка никак не повлияет на расследование. Ответчик не успел исполнить вердикт суда, так как уголовное дело было передано в суд, и решение о переписке теперь мог принять только судья.

Обвиняемый потребовал компенсации морального вреда, суды трех инстанций отказали ему, но ВС встал на его сторону. В учреждении признали право на компенсацию за отказ в переписке и направили дело на пересмотр.

«Право на переписку относится к неимущественным правам, нарушение которых влечет право на компенсацию морального вреда, причиненного нравственными страданиями», — отмечается в определении суда.

