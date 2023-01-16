Верховный суд РФ признал движение МКУ террористической организацией
Верховный суд России признал террористической организацией международное движение МКУ («Маньяки. Культ убийств»), сообщает ТАСС.
Суд удовлетворил соответствующий иск генерального прокурора РФ. Таким образом деятельность МКУ на территории России запрещена.
В материалах дела говорится, что движение, созданное на Украине, основано на нацистской идеологии. Цель МКУ - образование «расово чистого государства». Отмечается, что идеи движения направлены на формирование культа насилия, стимуляцию совершения убийств.
Ранее Верховный суд РФ ликвидировал Федерацию мигрантов России по иску Минюста, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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