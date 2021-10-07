Верховный суд поддержал пожизненный срок для педофилов-рецидивистов

Верховный суд России одобрил законодательную инициативу о пожизненном лишении свободы ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних. Официальный отзыв ВС РФ появился электронной базе данных Госдумы.

Суд сделал только замечания юридического и технического характера с целью уточнения формулировок документа. В целом предложение не вызвало у него возражений. Авторы законопроекта – депутаты Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Они предлагают распространить максимальное наказание на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет.

Кроме того, пожизненное лишение свободы будет предусмотрено и для ранее не привлекавшихся педофилов за аналогичное преступление «в отношении двух и более детей, а также в случае, когда оно сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

