Верховный суд поддержал пожизненный срок для педофилов-рецидивистов
Верховный суд России одобрил законодательную инициативу о пожизненном лишении свободы ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних. Официальный отзыв ВС РФ появился электронной базе данных Госдумы.
Суд сделал только замечания юридического и технического характера с целью уточнения формулировок документа. В целом предложение не вызвало у него возражений. Авторы законопроекта – депутаты Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Они предлагают распространить максимальное наказание на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет.
Кроме того, пожизненное лишение свободы будет предусмотрено и для ранее не привлекавшихся педофилов за аналогичное преступление «в отношении двух и более детей, а также в случае, когда оно сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
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