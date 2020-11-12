Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста

Верховный суд освободил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви и еще шесть фигурантов дела из-под домашнего ареста.

Суд учел переквалификацию обвинений Калви со статьи «Мошенничество» на статью «Растрата», а также отказ потерпевших от имущественных требований.

Кроме того, суд снял арест с имущества фигурантов дела: с московских квартир, принадлежащих жене топ-менеджера Baring Филиппа Дельпаля и матери Ивана Зюзина и с двух мотоциклов, проданных экс-директором Первого коллекторского бюро Максимом Владимировым незадолго до возбуждения дела.



Уголовное дело о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный» Следственный комитет возбудил в феврале 2019 года. По данным следствия, Майкл Калви организовал схему, в результате которой кредит, выданный банком компании «Первое коллекторское бюро» в 2015 году, был зачтён уступкой акций. При этом Калви ввёл в заблуждение совет директоров «Восточного» относительно стоимости акций ПКБ.

Майкл Калви отрицает свою вину и связывает уголовное преследование с незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор. Кроме него фигурантами дела являются бывший директор банка Алексей Кордичев, партнёры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров.

Как сообщал журнал «Профиль», у Майкла Калви был диагностирован рак. Об этом стало известно в июне.. Защита предпринимателя в апелляционной жалобе утверждала, что суд, который продлил его арест, нарушил принципы гуманности.

