Верховный суд оставил пожизненный приговор экс-сенатору Изместьеву

Верховный суд Российской Федерации отказался отменить бывшему члену Совета Федерации от Башкирии Игорю Изместьеву о пожизненном лишении свободы. Таким образом отменена апелляция адвокатов, которые просили вернуть уголовное дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение, ссылаясь на постановление Европейского суда по правам человека, передает корреспондент ТАСС.

Ранее ЕСПЧ обратил внимание на ограничение гласности процесса в связи с тем, что Изместьева судили в закрытом режиме, что, по мнению защиты, нарушает право на справедливое судебное разбирательство.

Московский городской суд вынес приговор экс-сенатору в конце 2010 года. Изместьева признали виновным в организации целого ряда убийств, организации поджога типографии, подрыва автомобиля. Ему также вменили уклонение от уплаты налогов и попытку дать взятку сотруднику Федеральой службы безопасности.

В сентябре прошлого года ЕСПЧ обязал Россию выплатить 12 тысяч евро Игорю Изместьеву за нарушение его права на справедливый суд и охрану частной жизни. Президиум Верховного суда РФ на основании этого постановления должен был рассмотреть вопрос о возобновлении производства по делу.

