Верховному суду пожаловались на трёхдневное голосование в сентябре
В Верховный суд России поступил иск от 44 заявителей, которые хотят оспорить решение ЦИК о досрочном голосовании в сентябре 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Решение о том, будет ли иск принят к производству, пока не принято.
Ранее ЦИК постановил, что региональные выборы в единый день голосования 13 сентября будут трёхдневными. Предполагается, что 11 и 12 сентября пройдёт досрочное голосование. В 20 регионах будут выбирать губернаторов, в 11 субъектах РФ – депутатов законодательных органов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru