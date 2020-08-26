Верховному суду пожаловались на трёхдневное голосование в сентябре

В Верховный суд России поступил иск от 44 заявителей, которые хотят оспорить решение ЦИК о досрочном голосовании в сентябре 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение о том, будет ли иск принят к производству, пока не принято.

Ранее ЦИК постановил, что региональные выборы в единый день голосования 13 сентября будут трёхдневными. Предполагается, что 11 и 12 сентября пройдёт досрочное голосование. В 20 регионах будут выбирать губернаторов, в 11 субъектах РФ – депутатов законодательных органов.

