Вера Полозкова отказала поэтам Быкову и Ах Астаховой в признании

Для Веры Полозковой не стало откровением, что из современных поэтов ее узнают больше других. Об этом она сказала в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Меня называют первым человеком, кого в театральных вузах читают на экзаменах. Наверное, я имею отношение к тому, что называется современной поэзией. Так что расшаркиваться и удивляться, что я попала в этот список, я не буду. Я 15 лет потратила на то, чтобы люди меня знали», - заявила поэт.

Пользователи книжного сервиса MyBook назвали самыми популярными поэтами Сергея Есенина, Александра Пушкина и Анну Ахматову, среди современных авторов - Вера Полозкова, Ах Астахова и Дмитрий Быков.

Оставив за собой право не отзываться о творчестве Быкова и Астаховой, Полозкова назвала пятерку своих самых любимых современных поэтов.