Вера Полозкова отказала поэтам Быкову и Ах Астаховой в признании
Поэтесса в беседе с НСН назвала пятерку своих самых любимых современных поэтов.
Для Веры Полозковой не стало откровением, что из современных поэтов ее узнают больше других. Об этом она сказала в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Меня называют первым человеком, кого в театральных вузах читают на экзаменах. Наверное, я имею отношение к тому, что называется современной поэзией. Так что расшаркиваться и удивляться, что я попала в этот список, я не буду. Я 15 лет потратила на то, чтобы люди меня знали», - заявила поэт.
Пользователи книжного сервиса MyBook назвали самыми популярными поэтами Сергея Есенина, Александра Пушкина и Анну Ахматову, среди современных авторов - Вера Полозкова, Ах Астахова и Дмитрий Быков.
Оставив за собой право не отзываться о творчестве Быкова и Астаховой, Полозкова назвала пятерку своих самых любимых современных поэтов.
«Мои любимые современные поэты – это Полина Барскова, которая живет в Америке и преподает русскую литературу в университете. Она – гениальна. Также люблю творчество Елены Фанайловой, у нее с сырой фактурой жизни прямая связь, она жесткая, бескомпромиссная, резкая и прекрасная. Аня Русс и Дана Сидерос, Айгель Гайсина. Они из Казани родом, они совершенно гениальные. Гайсина владеет невероятной интонационной техникой, она пришла рассказать про правду жизни. Советую читать этих авторов тем, кто хочет понять, что такое русская поэзия», – предложила Вера Полозкова.
Напомним, что 21 марта отмечается Всемирный день поэзии.
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